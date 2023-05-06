"Я б попрощався із ФК Львів. Абсолютно дебільне звільнення Дулуба, який набрав цю команду. Прийшов Безсмертний, який не набирав цієї команди, і плюється на склад. Плюс жахливий календар – матчі із Шахтарем, СК Дніпро-1, Динамо.

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ФК Львів програє й надалі. Відрив від рятівного місця зростає. Я не вірю, що є мінімальний шанс, що вони залишаться. Хіба що якісь закулісні ігри – Полісся відмовиться грати в УПЛ, ЛНЗ припинить існування. Дякувати Богу, цього клубу більше не буде в УПЛ, тому що я так і не зрозумів сенсу його існування", – поділився Сеньків у програмі KDK.

Зауважимо, що Львів посідає останнє місце в турнірній таблиці, набравши лише 13 очок. Відставання від передостаннього місця становить 6 пунктів.

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