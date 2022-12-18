Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы на Мундиале в Катаре.

"Чемпионы мира! Я столько об этом мечтал, так хотел, до сих пор не могу поверить...

Большое спасибо семье, а также всем, кто поддерживал мне и верил в команду. Мы еще раз доказали, что когда аргентинцы едины и бьются за что-то вместе, то могут достичь наибольших высот.

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Наша команда заслужила чемпионство, наша команда важнее любых персоналий. Все вместе сражались за общую мечту, за мечту аргентинцев. Мы это сделали! Вперед, Аргентина, бл*ть!" – написал Месси в Instagram.

Аргентина в финале чемпионата мира обыграла по пенальти Францию. Месси оформил дубль и стал лучшим игроком турнира.

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