"Я стільки про це мріяв, досі не можу повірити..." – Мессі вперше прокоментував тріумф на ЧС-2022
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився враженнями від перемоги на Мундіалі в Катарі.
"Чемпіони світу! Я стільки про це мріяв, так хотів, досі не можу повірити...
Дуже дякую сім'ї, а також всім, хто підтримував мне та вірив у команду. Ми ще раз довели, що коли аргентинці єдині та б'ються за щось разом, то можуть досягти найбільших висот.
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Наша команда заслужила чемпіонство, наша команда важливіша за будь-які персоналії. Всі разом билися за спільну мрію, за мрію аргентинців. Ми це зробили! Вперед, Аргентино, бл*ть!" – написав Мессі в Instagram.
Аргентина у фіналі чемпіонату світу переграла по пенальті Францію. Мессі оформив дубль і став найкращим гравцем турніру.
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