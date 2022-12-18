Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився враженнями від перемоги на Мундіалі в Катарі.

"Чемпіони світу! Я стільки про це мріяв, так хотів, досі не можу повірити...

Дуже дякую сім'ї, а також всім, хто підтримував мне та вірив у команду. Ми ще раз довели, що коли аргентинці єдині та б'ються за щось разом, то можуть досягти найбільших висот.

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Наша команда заслужила чемпіонство, наша команда важливіша за будь-які персоналії. Всі разом билися за спільну мрію, за мрію аргентинців. Ми це зробили! Вперед, Аргентино, бл*ть!" – написав Мессі в Instagram.

Аргентина у фіналі чемпіонату світу переграла по пенальті Францію. Мессі оформив дубль і став найкращим гравцем турніру.

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