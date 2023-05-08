"Мы хотим показать отличное выступление и отправиться на выездной матч с преимуществом. Ожидаем сложный матч и постараемся использовать наши возможности, качество и опыт. Я бы согласился на результат прошлого сезона: на пять пропущенных мячей при условии, что мы забьём шесть.

Азар размышляет над своим будущим – звезда Реала может принять ошеломительное решение

Холанд? Он опасен, но дело не только в нём. Манчестер Сити силён командной игрой. Иногда кажется, что их не остановить, но у нас будут шансы. Я думаю, что они стали более сплоченной командой, чем в прошлом году. Габриэль Жезус был очень опасен, но его игровой стиль отличается от стиля Холанда. Возможно, теперь они больше используют длинные передачи, но в целом стиль команды остался прежним.

Модрич? Он завтра сыграет", – цитирует Анчелотти Managing Madrid.

Матч Реал – Манчестер Сити будет сыгран во вторник, 9 мая.

Реал выиграл 100-й трофей в истории клуба, оформив рекорд – Барселоне такого не удалось