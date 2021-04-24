Первые 25 минут встречи в Лондоне между восьмой и девятой командами чемпионата откровенно разочаровали. У Эвертона вообще не было интересных атак, а Арсенал имел только слабый выстрел Сака в руки Пикфорду – ничего опасного. Да и темп поединка трудно было назвать высоким.

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Впрочем, во второй половине первого тайма Эвертон заставил фанатов "канониров" пить валидол. Так, на 29-й минуте "ириски" провели контратаку с проникающей передачей от Аллана и ударом Ришарлисона в левый нижний угол – быть бы голу, если бы Лено не исполнил прекрасный сейв. На 39-й же и Бернд был бессилен при выстреле Сигурдссона со штрафного в девятку, однако мяч попал в перекладину! Арсенал в ответ чего-то острого так и не создал.

Уже через две минуты после перерыва Эвертон мог открывать счёт в результате кросса Коулмена с правого края штрафной под удар Сигурдссону. Исландец замыкал метров с семи, прошив голкипера, но хозяев спас Холдинг – Роб вынес мяч с линии ворот! Наказание за расточительность прилетело на 54-й минуте, когда Себальоса сбили в штрафной гостей. Арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти, однако после вмешательства VAR ему пришлось изменить решение. У Пепе в начале атаки заметили миллиметровый офсайд.

Арсенал не остановился. Так, на 64-й минуте Чембперс пробивал из пределов штрафной с отскоком от газона (над перекладиной), а на 66-й Себальос выстрелил с линии полукруга в правый угол – Пикфорд парировал! Микель Артета на 74-й решил усилить атаку, добавив к ней Эдегора и Мартинелли, но беда пришла оттуда, откуда никто не ждал. На 76-й минуте Ришарлисон получил заброс на ход по правому флангу, вошел на край штрафной и прострелил с нулевого угла – получилось очень неудачно, ведь мяч пошел прямо в Лено. Впрочем, "круглый" неожиданно залетел в ворота, срикошетив от опорной ноги голкипера "канониров". 0:1!

Микель Артета в отчаянии снял с игры Чемберса, бросив в бой Виллиана, но Арсенал за десять минут даже дойти до ворот нормально не смог. Лишь в компенсированное время Мартинелли мог спасти "гуннеров", ворвавшись на левый край штрафной и нанеся сильный удар, но Пикфорд парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "ирисок" – первую за пять последних туров в АПЛ.

Эвертон набрал 52 очка, оставшись на восьмой позиции в таблице и приблизившись к Ливерпулю и Тоттенхэма на дистанцию ​​в один зачётный балл. К зоне Лиги чемпионов подопечным Карло Анчелотти не хватает трёх пунктов. Арсенал, имея в активе 46 очков, пока держится девятым.

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