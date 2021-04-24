Сака из опасной позиции пробил точно в руки Пикфорда, а Сигурдссон едва не забил со штрафного. После перерыва Арсенал претендовал на пенальти за касание Ришарлисона к ноге Себальоса, однако еще раньше VAR "заметил" крошечный офсайд у Пепе.

Эвертон победил Арсенал благодаря автоголу Лено – "ириски" прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ

Судьбу трех очков решил позорный ляп Лено. Ришарлисон уничтожил Джаку на правом фланге и бесхитростно прострелил. Мяч не летел в ворота, но голкипер Арсенала умудрился пустить его между ногами и таки перевести в сетку – 0:1.