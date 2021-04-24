Абсурдный автогол Лено в видеообзоре матча Арсенал – Эвертон
09:34 - Читати українською
Арсенал уступил Эвертону в 33 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
76’ Бернд Лено
Сака из опасной позиции пробил точно в руки Пикфорда, а Сигурдссон едва не забил со штрафного. После перерыва Арсенал претендовал на пенальти за касание Ришарлисона к ноге Себальоса, однако еще раньше VAR "заметил" крошечный офсайд у Пепе.
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Судьбу трех очков решил позорный ляп Лено. Ришарлисон уничтожил Джаку на правом фланге и бесхитростно прострелил. Мяч не летел в ворота, но голкипер Арсенала умудрился пустить его между ногами и таки перевести в сетку – 0:1.
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