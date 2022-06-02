"Я слышал, что его можно подписать бесплатно": английский журналист предложил Ярмоленка Вест Хэму
Корреспондент "молотков" от издания Football London Том Кларк пошутил по поводу хорошей игры Андрея Ярмоленко в матче против сборной Шотландии.
"Этот 7-й номер сборной Украины выглядит прилично. Тяжело работает, техничный, возвращается в оборону, фантастический финишер.
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Я слышал, что его можно бесплатно подписать летом. Кто-то должен забрать его как можно скорее", – написал Кларк на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, контракт Ярмоленко с Вест Хэмом действует до 30 июня. Видеть украинца в своем составе хотят несколько клубов из АПЛ, Ла Лиги и чемпионатов стран Востока.
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