Легендарный футболист сборной Шотландии Грэм Сунесс рассыпался в комплиментах Александру Зинченко за игру в матче квалификации на ЧМ-2022.

"Сборная Шотландии недостаточно хорошо контролировала мяч. Мы не могли сделать этого в заключительной стадии атак, не могли удержать мяч на чужой половине поля.

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Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда, а мы – нет. Особенно в первом тайме.

Зинченко руководил этим шоу. Не думаю, что это стало сюрпризом. В Манчестер Сити он действует на позиции между левым защитником и центральным хавбеком, и он очень хороший игрок. Он был катализатором контроля мяча, возвращался назад, отдавал разрезные передачи. Он играл как опытный полузащитник", – цитирует Сунесса Football Daily.

Напомним, сборная Украины накануне выиграла у Шотландии 3:1. Александр Зинченко отличился ассистом на Артема Довбика. В финальном сражении за поездку на чемпионат мира в Катаре "сине-желтые" в воскресенье, 5 июня, сойдутся с Уэльсом.

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