"Фантастический финиш Виннисиуса, прекрасное начало игры от бразильцев. Но я никогда не видел столько танцев. Мне это не нравится. Люди говорят, что это их культура, но я думаю, что на самом деле это неуважение к сопернику.

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Они забили четыре гола и делали это каждый раз. Я не сильно возражаю против первых танцев, но потом еще одни, даже тренер подключился! Я не в восторге от этого, не думаю, что это хорошо. Словно смотрю "Танцы со звездами", – цитирует гневную тираду Кина Daily Mail.

Напомним, бразильцы с танцами и феерическим футболом разгромили Южную Корею (4:1), а в четвертьфинале ЧМ встретятся с Хорватией.

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