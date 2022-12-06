"Неймар? Он – лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои впечатляющие навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных.

Дикие танцы в видеообзоре матча Бразилия – Южная Корея – 4:1

Игра команды? Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша растет. Когда у вас в составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. К примеру, у двух наших фланговых защитников большая творческая роль. Это живой механизм, который мы стараемся сбалансировать.

Празднование гола в стиле Ришарлисона? Всегда найдутся недоброжелатели, которые воспринимают это как неуважение. Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться. Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата, игры в целом, но никак не проявление неуважения к сопернику или Паулу Бенту, которого я очень уважаю. Спрятаться не удалось", – приводит слова Тите Globo.

Напомним, Бразилия без проблем разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, где встретится со сборной Хорватии. Игра состоится 9 декабря, начало в 17:00.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут