"Фантастичний фініш Вінісіуса, чудовий початок гри від бразильців. Але я ніколи не бачив стільки танців. Мені це не подобається. Люди кажуть, що це їхня культура, але я думаю, що насправді це неповага до суперника.

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Вони забили чотири голи і робили це щоразу. Я не сильно заперечую проти перших танцюльок, але потім ще одні, навіть тренер підключився! Я не в захваті від цього, не думаю, що це добре. Наче дивлюсь "Танці із зірками", – цитує гнівну тираду Кіна Daily Mail.

Нагадаємо, бразильці з танцями і феєричним футболом розгромили Південну Корею (4:1), а у чвертьфіналі ЧС зустрінуться з Хорватією.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин