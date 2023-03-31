Валерий Федорчук, который недавно объявил о завершении карьеры футболиста, вспомнил, как досадная ошибка персонала национальной команды помешала ему воплотить свою мечту.

"Когда меня второй раз вызвали в сборную – это был домашний матч с Францией (в рамках отбора к ЧМ-2014, – прим.), в котором мы 2:0 выиграли, а на выезде проиграли 0:3. Тогда вызвали меня и Сергея Сидорчука.

"Ты мне нужен": финалист Лиги Европы в составе Днепра вспомнил, как Маркевич отправил его к Кварцяному

Администратор сборной подошел ко мне и сказал: "Валера, сегодня тебе придется посидеть на трибуне. Перепутали фамилию на футболке – набили не Федорчук, а Сидорчук".

Не знаю, правда ли это, но такая информация есть. С одной стороны это прикольно, а с другой – не очень, потому что я очень хотел сыграть за сборную Украины. К сожалению, не удалось, но я из этого трагедии не делаю. Главное, что попал в тот список, увидел это все изнутри", – сказал Федорчук в интервью YouTube-каналу Руха.

Напомним, первый вызов в национальную команду Валерий получил от Михаила Фоменко осенью 2013-го на матч против Сан-Марино, а затем – на поединок с Францией, однако ни в одном из них так и не сыграл.

Ротань і білі хорвати: кілька шалених талантів готові зіпсувати нам Євро-2023, серед них – син легенди Інтера та Мілана