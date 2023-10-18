"Во-первых, конечно, не мне их судить. Я сам был не без греха, но после своих "моментов" имел двойную мотивацию на тренировках и в играх, чтобы не подводить тех, кто мне доверял.

Украинский клуб оштрафовал "адвоката дьявола" – тот встал на защиту игроков Динамо, которые тусили в комендантский час

Плохо, что они "отличились" в то время, когда вся страна переживает войну и люди такое воспринимают ближе к сердцу. Меня больше удивила реакция других ребят в соцсетях. К тому времени уже было понятно, что ситуацию надо исправить, а в результате получилось только хуже.

Нет никакого смысла ссориться с журналистами, тем более когда ты не прав (сам через такое проходил). Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. Мы ежедневно должны помнить, в какое время живем. И радоваться, что все равно есть возможность заниматься любимым делом благодаря ВСУ", – цитирует Селезнева FCDNIPRO.COM.

Напомним, недавно трое игроков молодежной команды Динамо – Дмитрий Кремчанин (18 лет), Кирилл Осипенко (17 лет) и Владислав Герич (17 лет) – засветились в ночном заведении во время комендантского часа. Ряд футболистов из других клубов вместо осуждения своих коллег набросились на журналистов, чем открыли настоящий "ящик Пандоры" – работодателям пришлось экстренно делать патриотические заявления и штрафовать своих игроков, чтобы избежать позора и кривотолков.

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