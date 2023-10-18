"По-перше, звісно, не мені їх судити. Я сам був не без гріха, але після своїх "моментів" мав подвійну мотивацію на тренуваннях та в іграх, щоб не підводити тих, хто мені довіряв.

Український клуб оштрафував "адвоката диявола" – той став на захист гравців Динамо, які тусили у комендантську годину

Погано, що вони "відзначилися" у той час, коли вся країна переживає війну і люди таке сприймають ближче до серця. Мене більше здивувала реакція інших хлопців у соцмережах. На той час уже було зрозуміло, що ситуацію треба виправити, а в результаті вийшло лише гірше.

Немає жодного сенсу сваритися з журналістами, тим більше коли ти не правий (сам через таке проходив). Треба зробити правильні висновки та рухатися далі. Ми щодня повинні пам'ятати, в який час живемо. І радіти, що все одно є можливість займатися улюбленою справою завдяки ЗСУ", – цитує Селезньова FCDNIPRO.COM.

Нагадаємо, нещодавно троє гравців молодіжної команди Динамо – Дмитро Кремчанін (18 років), Кирило Осипенко (17 років) та Владислав Герич (17 років) – засвітились у нічному закладі під час комендантської години. Низка футболістів з інших клубів замість осуду своїх колег накинулись на журналістів, чим відкрили справжню "скриньку Пандори" – працедавцям довелось екстрено робити патріотичні заяви і штрафувати своїх гравців, аби уникнути ганьби і пересудів.

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