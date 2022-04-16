"Для меня большое горе то, что сейчас происходит в Мариуполе. У меня в этом городе много друзей и знакомых. Работал там два года. Очень переживаю за всех. К счастью, все мои друзья и знакомые живы и здоровы.

Ахметов очертил план восстановления Мариуполя и всей Украины после победы над Россией

Мариуполь – это мой любимый город. Я родился в Крыму, жил в Донецке. В 2014 году я не мог поверить в происходящее. Оказалось, что это начало войны. Конечно, Крым и Донбасс – это Украина. Я уверен в нашей победе и независимости. Слава Украине", – сказал Леонов в комментарии Футбол News .

Заметим, русские орки почти полностью уничтожили Мариуполь в попытках захватить его. Защитники города в осаде, но героически продолжают отстаивать каждый клочок.