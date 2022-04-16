"Для мене є великим горем те, що зараз відбувається у Маріуполі. У мене в цьому місті багато друзів і знайомих. Працював там два роки. Дуже переживаю за всіх. На щастя, всі мої друзі та знайомі живі й здорові.

Ахметов окреслив план відбудови Маріуполя та всієї України після перемоги над Росією

Маріуполь – це моє улюблене місто. Я народився у Криму, жив у Донецьку. У 2014 році я не міг повірити у те, що відбувається. Виявилось, що це початок війни. Звичайно, що Крим та Донбас – це Україна. Я впевнений у нашій перемозі та незалежності. Слава Україні", – сказав Леонов у коментарі Футбол News.

Зауважимо, російські орки майже вщент знищили Маріуполь у намаганнях захопити його. Захисники міста в облозі, але героїчно продовжують відстоювати кожен клаптик.

Росія напала на Україну: сенсаційний план об'єднання Динамо та Шахтаря, смерть відомого ультрас (LIVE)