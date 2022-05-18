"Сейчас нет смысла говорить что-то о клубе, ведь я нахожусь в национальной сборной. В Бенфике я очень счастлив.

Яремчук: В сборной Украины у меня возникает гораздо больше голевых моментов

Конечно, провел не такой сезон, как в Бельгии, но я развиваюсь, считаю, что сделал большой и серьезный шаг в своей карьере", – цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Напомним, Яремчук перешел в Бенфику летом 2021 года из Гента, подписав с "орлами" контракт до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне на его счету 9 голов и 6 ассистов в 43 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.

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