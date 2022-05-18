"Я всегда рад приезжать в сборную, здесь совсем другой уровень футболистов, мне гораздо легче играть, у меня возникает гораздо больше голевых моментов. Я счастлив, что забил, буду развиваться дальше.

Эмполи – Украина: болельщики выбрали "Льва" матча

Относительно своего физического состояния... Оценку должен давать тренерский штаб. Я чувствую себя хорошо. До матча с Шотландией еще достаточно времени, можно приложить много усилий, чтобы хорошо подготовиться и показать достойную игру. Мы на верном пути.

Мы всей командой наблюдали за Евровидением, очень переживали, отправляли голоса. Действительно, есть гордость, что я украинец, что такие люди побеждают на Евровидении, что о нас знает весь мир. Хочу поздравить Kalush Orchestra, молодцы ребята. Понимаю, что теперь все ждут таких же подвигов от сборной Украины.

В матче с Эмполи мы выходили на поле с флагами Евросоюза. Это значит, что страна развивается в правильном направлении, мы все двигаемся в ЕС. Стараемся показать, что хотим там быть. Мы видим поддержку от Евросоюза, но хотим ее еще больше. Против нас очень непростой агрессор, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы люди видели, что мы хотим жить наравне с ними, развиваться, как они. Поэтому очень важно проявить такую ​​инициативу", – цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины накануне одолела итальянский Эмполи 3:1 – Яремчук открыл счет в середине первого тайма и, как следствие, получил приз зрительских симпатий "Лев матча".

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