"Я расстроился из-за ухода Зидана из Реала", – Алаба рассказал об отношениях с наставником мадридцев
19:00 - Читати українською
Новоиспеченный защитник Реала Дэвид Алаба стремился оказаться именно в мадридском клубе.
"Я расстроился из-за ухода Зидана из клуба. Но я рад, что его сменил Анчелотти. У нас хорошие отношения, с огромным удовольствием поработаю с ним снова.
Алаба получил культовый номер в Реале
Я хотел сделать следующий шаг в своей карьере. Мне поступали разные предложения, но вариант рассматривался только один – Реал. Это самый большой клуб мира, с нетерпением жду этого вызова", – цитирует Алабу Marca..
Напомним, Дэвид покинул Баварию после завершения контракта и подписал с Реалом соглашение на 5 лет.
Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter