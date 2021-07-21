"Я расстроился из-за ухода Зидана из клуба. Но я рад, что его сменил Анчелотти. У нас хорошие отношения, с огромным удовольствием поработаю с ним снова.

Алаба получил культовый номер в Реале

Я хотел сделать следующий шаг в своей карьере. Мне поступали разные предложения, но вариант рассматривался только один – Реал. Это самый большой клуб мира, с нетерпением жду этого вызова", – цитирует Алабу Marca..

Напомним, Дэвид покинул Баварию после завершения контракта и подписал с Реалом соглашение на 5 лет.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті