"Я засмутився через відхід Зідана з клубу. Але я радий, що його змінив Анчелотті. У нас хороші відносини, з величезним задоволенням попрацюю з ним знову.

Алаба отримав культовий номер в Реалі

Я хотів зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Мені надходили різні пропозиції, але варіант розглядався лише один – Реал. Це найбільший клуб світу, з нетерпінням чекаю цього виклику", – цитує Алабу Marca.

Нагадаємо, Девід покинув Баварію після завершення контракту та підписав з Реалом угоду на 5 років.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті