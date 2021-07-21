"Я засмутився через відхід Зідана з Реала", – Алаба розповів про відносини з наставником мадридців
21 липня 19:00 - Читать на русском
Новоспечений оборонець Реала Девід Алаба прагнув опинитись саме у мадридському клубі.
"Я засмутився через відхід Зідана з клубу. Але я радий, що його змінив Анчелотті. У нас хороші відносини, з величезним задоволенням попрацюю з ним знову.
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Я хотів зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Мені надходили різні пропозиції, але варіант розглядався лише один – Реал. Це найбільший клуб світу, з нетерпінням чекаю цього виклику", – цитує Алабу Marca.
Нагадаємо, Девід покинув Баварію після завершення контракту та підписав з Реалом угоду на 5 років.
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