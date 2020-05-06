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"Я провел 4 года в Украине – там очень закрытые люди": Факундо Феррейра вспомнил свои проблемы в Шахтере

10:55 99 Читати українською
"Я провел 4 года в Украине – там очень закрытые люди": Факундо Феррейра вспомнил свои проблемы в Шахтере
Факундо Феррейра / Сайт Шахтера

Форвард Эспаньола Факундо Феррейра выделил главные недостатки украинского этапа своей карьеры.

"Я провел четыре года в Украине. Там очень закрытые люди, но, к счастью, в Шахтере было 11 бразильцев.

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Проблемой была и погода. На матчах плей-офф Лиги чемпионов против Ромы мы играли при температуре 18 градусов ниже нуля. Постоянно шел снег, а в три часа дня была уже ночь", – признался Феррейра в интервью Pagina12.

Напомним, аргентинец находился на контракте у Шахтера с 2013 по 2018 годы, после чего присоединился к Бенфике на правах свободного агента.

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Шахтер Шахтер Факундо Феррейра Факундо Феррейра
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