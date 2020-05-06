Экс-нападающий Шахтера Марика будет судиться с собственной любовницей – из-за нее он попал в секс-скандал

Инцидент с участием Чиприана Марики только набирает обороты. Бывший футболист готовит судебный иск против своей любовницы Ани Мунтян.

Напомним, на днях информационное пространство всколыхнула новость о секс-скандале с участием бывшего нападающего Шахтера и сборной Румынии. Чиприана Марику застукали с замужней женщиной в номере одного из отелей Клужа – причем сделал это ее муж, который является сыном румынского чиновника. Интересно, что данный инцидент произошел еще летом прошлого года, однако видео опубликовали лишь несколько дней назад.

Экс-форвард Шахтера Марика попал в секс-скандал

Как оказалось, Флорин Мунтян является другом и соседом экс-нападающего Шахтера. По мнению Марики, Ана Мунтян умышленно инициировала видеосъемку и поспособствовала появлению записи в сети с целью получения денег. Юристы Чиприана уже готовят судебный иск к любовнице форварда, сообщает Impact.

Бывший "горняк" считает, что такие действия женщины направлены на дискредитацию его чести и достоинства, а также для ухудшения отношений с женой, с которой экс-легионер Шахтера воспитывает двоих детей.

Напомним, Чиприан перешел в Шахтер в январе 2004 года из бухарестского Динамо за 5 млн евро. В составе горняков Марика провел 73 матча и забил 16 голов. В июле 2007 года был продан в немецкий Штутгарт за 7 млн ​​евро. Завершил карьеру в 2016 году.

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