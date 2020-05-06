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"Я провів 4 роки в Україні – там дуже закриті люди": Факундо Феррейра пригадав свої проблеми в Шахтарі

6 травня 10:54 1119 Читать на русском
"Я провів 4 роки в Україні – там дуже закриті люди": Факундо Феррейра пригадав свої проблеми в Шахтарі
Факундо Феррейра / Сайт Шахтаря

Форвард Еспаньйола Факундо Феррейра виділив головні недоліки українського етапу своєї кар'єри.

"Я провів чотири роки в Україні. Там дуже закриті люди, але, на щастя, в Шахтарі було 11 бразильців.

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Проблемою була і погода. На матчах плей-офф Ліги чемпіонів проти Роми ми грали за температури 18 градусів нижче нуля. Постійно йшов сніг, а о третій годині дня була вже ніч", – зізнався Феррейра у інтерв'ю Pagina12.

Нагадаємо, аргентинець перебував на контракті у Шахтаря з 2013 по 2018 роки, після чого приєднався до Бенфіки на правах вільного агента.

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Шахтар Шахтар Факундо Феррейра Факундо Феррейра
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