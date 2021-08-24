"У нас в команде играл нигериец Дэвид Эногела. Мы только взяли его в команду, он неплохо прогрессировал. Однажды, во время тренировки на искусственном покрытии, он подвернул колено и повредил крестообразную связку с мениском. Полный букет.

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Ему 20 лет. У него в Нигерии семья – братья, сестры, где-то 7 человек. Я ему привозил костюм спортивный, мой ассистент – кроссовки. Ребята шутили, что это мой сын. Клуб отказался от него, просто отморозился.

Я приехал в больницу, поговорил и рассчитался наличными. И все, закрыли вопрос. Сейчас я за ним слежу, он играет в первой лиге в Черновцах. Слава богу, что он восстановился", – рассказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, Шевчук возглавил Олимпик в октябре 2018 года и проработал в нем до апреля 2019-го.

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