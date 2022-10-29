Черниговский и александрийский клубы нашли общий язык по вопросу трансфера Владислава Калитвинцева.

Десна была недовольна переходом 29-летнего футболиста в Александрию и подала ноту протеста на трансфер, требуя компенсации.

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Президент черниговского клуба Владимир Левин ранее сказал, что северяне откажутся от претензий. 25 октября Десна подтвердила это документом, в котором указала, что отзывает заявление из-за того, что Калитвинцев-младший оставался в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

В текущем сезоне опытный полузащитник провел 7 матчей за Александрию, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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