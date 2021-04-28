"На одной из тренировок мы отрабатывали навесы, а тренер все время занимал неудачную позицию. В одном из моментов мяч прилетел ко мне, и я хорошо ударил левой ногой. Мяч летел в направлении верхнего угла, но на его пути оказался Бьелса. Я его не видел, просто ударил по мячу.

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Я не шучу, очки буквально слетели с его лица метров на 10, а он схватился за нос. Тренер шел, держась за нос, а я все повторял: "Простите, простите". Он немного злосно отвечал, что ничего страшного не произошло. Затем он отправился к физиотерапевту, чтобы показать порез на носу.

Что касается его очков... Я не знаю, заметили вы это во время его интервью, но он носит те же очки, однако теперь они кривые. Мне очень жаль. Мне нужно было купить ему другую пару очков, но я боюсь снова поднимать эту тему", – цитирует Бэмфорда Leeds Live со ссылкой на подкаст Питера Крауча. Добавим, что проблема с очками заметна на фотографии ниже – левая часть расположена ниже правой.

Добавим, что Бэмфорд является лучшим бомбардиром Лидса в текущем сезоне, отметившись в 33 поединках во всех соревнованиях 14 голами и 8 ассистов.

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