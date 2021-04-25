В рамках воскресной программы 33-го тура АПЛ Бернли на выезде одолел Вулверхэмптон. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 33-й тур

Вулверхэмптон – Бернли – 0:4

Голы: Вуд, 15, 21, 44, Вествуд, 85

Лидс – Манчестер Юнайтед – начало в 16:00

Астон Вилла – Вест Бромвич – начало в 21:00

Вулверхэмптон в родных стенах принимал Бернли. Еще в первом тайме гости обеспечили себе комфортное преимущество в счете – хет-триком в ворота "волков" сумел отличиться Вуд, которому дважды ассистировал Макнилл. Хозяева пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.

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Во второй половине встречи "Вулвз" выровняли игру, но забить никак не удавалось, ведь в атаке совсем ничего не получалось. Под занавес встречи еще один положил Вествуд, который нанес мощный удар из пределов штрафной, и финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу Бернли – 0:4.

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