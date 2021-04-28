"На одному з тренувань ми відпрацьовували навіси, а тренер весь час займав невдалу позицію. В одному з моментів м'яч прилетів до мене, і я добре вдарив лівою ногою. М'яч летів у напрямку верхнього кута, але на його шляху опинився Б'єлса. Я його не бачив, просто вдарив по м'ячу.

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Я не жартую, окуляри буквально злетіли з його обличчя метрів на 10, а він схопився за ніс. Тренер йшов, тримаючись за ніс, а я все повторював: "Пробачте, пробачте". Він трохи злісно відповідав, що нічого страшного не сталося. Потім він пішов до фізіотерапевта, щоб показати поріз на носі.

Що стосується його окулярів... Я не знаю, чи помітили ви це під час його інтерв'ю, але він носить ті ж окуляри, однак тепер вони криві. Мені дуже шкода. Мені потрібно було купити йому іншу пару окулярів, але я боюся знову піднімати цю тему", – цитує Бемфорда Leeds Live з посиланням на подкаст Пітера Крауча. Додамо, що проблема з окулярами помітна на світлині нижче – ліва частина розташована нижче за праву.

Додамо, що Бемфорд є найкращим бомбардиром Лідса в поточному сезоні, відзначившись у 33 поєдинках в усіх змаганнях 14 голами та 8 асистами.

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