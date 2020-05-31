"Я потерял год карьеры": легионер Динамо запугивает Шахтер и обещает отбить свою впечатляющую зарплату

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд пообщался с датскими СМИ. Перед матчем тура против Шахтера легионер киевского клуба зацепил сразу несколько важных тем.

Дуелунд, который зарабатывает под 2 миллиона евро (не менее 1,6 млн, по информации датского BT), пока не может отвоевать стабильное место в основе. Он уже признался, что пережил ад из-за травмы, которая оставила вне игры практически на год. Теперь ощущает не только давление, ведь "должен показать, что стоит этих денег". Сам признавал, что получает "в таком большом клубе, как Динамо, совсем не зарплату Суперлиги" – в Дании и близко не зарабатывал бы таких денег.

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Микки чувствовал себя удивительно перед большим перерывом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. "Я никогда не был настолько готов, как и моя нога – на 100 процентов. Как будто у меня новая лодыжка. Я могу делать все что угодно, на поле", – сказал 22-летний игрок несколько месяцев назад. Горел желанием отплатить за доверие руководству киевского клуба, но опять все пошло не так. Сейчас Дуэлунд возвращается к оптимизму, хотя и не выходит в старте на Шахтер, от которого его команда отстает на 13 очков.

"Я не списываю чемпионат со счетов, пока остаются хоть какие-то математические шансы. Мы били Шахтер в Суперкубке и выбили их в Кубке Украины, который должен теперь стать нашим. Безумно важно хорошо сыграть с ними в чемпионате, так нам нужны очки. Динамо – настолько большой клуб, что ты должен завоевывать трофеи каждый год. Лично я хотел бы увеличить свою коллекцию трофеев из Дании, где дважды брал чемпионство с Митьюлландом. В среду мы провели суперматч, пусть и товарищеский. Хорошо поработали над физикой в ​​последние дни.

Прекрасно вернуться в бой сразу с матча против нашего главного соперника, хотя с Шахтером непросто. 2 перелома лодыжки? Это стоило мне года карьеры. И, конечно, сейчас трудно было снова перейти в режим ожидания через корону. Ведь я наконец-то вернул себе лучшую форму и сыграл несколько хороших матчей. Именно сейчас я должен снова играть ту важную роль, которую в Киеве отводили мне с самого начала", – рассказал Дуэлунд.

Напомним, игрок молодежной сборной Дании перешел в Динамо за 4 миллиона евро (версия Трансфермаркт), однако так и не стал пока лидером команды. Дуэлунд в датской Суперлиге чаще всего забивал и ассистировал на позициях левого и правого вингера, играя и под нападающими, но но тренерский штаб Михайличенко видит его только в роли "десятки".

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