"Я бы сказал, что поединок с Ливерпулем в финале Лиги чемпионов выиграл не Реал, а вратарь – Тибо Куртуа. Он вытаскивал мертвые мячи, делал блестящие сейвы. Я им просто восхищаюсь.

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Что делать Лунину в этой ситуации? Ему нужно уходить, нельзя все время сидеть на скамейке. Я понимаю, что у него хорошая зарплата и он в Реале, но нужно играть.

Насколько я знаю, за ним гоняются неплохие английские клубы. АПЛ бы ему идеально подошла. Гранды Лунина не возьмут, у всех уже есть хорошие вратари. Но середняки АПЛ – тоже хороший вариант. Миколенко же подошел Эвертону, он все время играет при Лэмпарде и достаточно неплохо", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, в сезоне 2021/22 Лунин сыграл лишь в четырех матчах Реала, в которых пропустил четыре гола. Он стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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