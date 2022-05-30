Будущее голкипера мадридцев Андрея Лунина в сезоне 2022/23 до сих пор окутано неопределенностью.

"Бланкос" частично меняют планы на игрока сборной Украины, сообщает журналист Футбол 24 Владимир Лесько. Если раньше Мадрид рассматривал только вариант с арендой, то сейчас, похоже, готов даже продать Андрея при условии сохранения у себя 50% прав.

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Сейчас в прессе немало слухов о будущем Лунина (от Вест Хэма до Борусии Д), но интерес от Вильярреала, полуфиналиста Лиги чемпионов этого года, действительно есть. До конкретики, правда, дело пока не дошло.

Напомним, 23-летний вратарь уже трижды отправлялся в аренду из Реала: Леганес, Вальядолид и Овьедо. В сезоне 2021/22 Андрей провел 4 поединка в футболке "бланкос", пропустив по голу. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2024 года.

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