"Я почти оказался в Лондоне": Роберто Карлос – об упущенном шансе покорить АПЛ

Культовый экс-защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Роберто Карлос вспомнил, как чуть не перебрался на Туманный Альбион в 2007 году.

"У меня были предложения от Фенербахче и Челси. С Челси-то не сложилось, поэтому я подписал контракт с Фенербахче.

Роналдо собрал великолепную пятерку достойных "Золотого мяча" – ни один из них так и не взял культовый приз

Однако, я был близок к переходу в Челси. Все было согласовано. Мне оставалось только приехать и подписать контракт. За неделю до перехода в Фенербахче я был в Париже ради встречи с Романом Абрамовичем. В последний момент, к сожалению, что-то не получилось.

В футболе так бывает. Возникла проблема с юристом. Но я на 100 % уверен, что был бы успешным в Премьер-лиге. Этот чемпионат подходит моим характеристикам", – цитирует бразильца Goal.

Напомним, что Роберто Карлос в течение 11 сезонов был основным исполнителем в мадридском Реале и завоевал со "сливочными" все возможные трофеи. Затем он защищал цвета Фенербахче, Коринтианса, Анжи и Дели Динамос.

"Галактикос". Золотая эпоха "Реала", когда "Барселона" пробивала дно, а Роналду играл за "Спортинг"