Роналдо собрал великолепную пятерку достойных "Золотого мяча" – ни один из них так и не взял культовый приз

Легендарный форвард сборной Бразилии Роналдо назвал пятерых игроков, которые на своем пике заслуживали получить "Золотой мяч".

"Я бы сказал, что есть четверо игроков, которые так и не выиграли "Золотой мяч", хотя должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль.

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В этот список я бы еще добавил Роберто Карлоса, который дважды стал вторым после меня", – цитирует бразильца Football Italia.

Отметим, что на протяжении своей карьеры Роналдо завоевал 2 "Золотых мяча" – в1997-м и 2002-м. Еще трижды его называли лучшим на планете по версии ФИФА. Ныне экс-форвард является президентом испанского Вальядолида.

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