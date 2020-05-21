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"Я майже опинився в Лондоні": Роберто Карлос – про втрачений шанс підкорити АПЛ

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"Я майже опинився в Лондоні": Роберто Карлос – про втрачений шанс підкорити АПЛ
Роберто Карлос / ФК Фенербахче

Культовий екс-оборонець збірної Бразилії та мадридського Реала Роберто Карлос пригадав, як ледь не перебрався на Туманний Альбіон у 2007 році.

"Я мав пропозиції від Фенербахче та Челсі. Із Челсі щось не склалось, тому я підписав контракт із Фенербахче.

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Проте, я був близький до переходу в Челсі. Усе було узгоджено. Мені залишалося лише приїхати й підписати контракт. За тиждень до переходу в Фенербахче я був у Парижі заради зустрічі з Романом Абрамовичем. В останню мить, на жаль, щось не вийшло.

У футболі так трапляється. Виникла проблема з юристом. Та я на 100 % впевнений, що був би успішним у Прем'єр-лізі. Цей чемпіонат підходить моїм характеристикам", – цитує бразильця Goal.

Нагадаємо, що Роберто Карлос упродовж 11 сезонів був основним виконавцем у мадридському Реалі та здобув із "вершковими" всі можливі трофеї. Потім він захищав кольори Фенербахче, Корінтіанса, Анжи та Делі Динамос.

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Теги
Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Фенербахче Фенербахче Англія Роберто Карлос
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