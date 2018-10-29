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"Я один вижу дисквалифицированного Ракицкого на скамейке?" – Рафаилов сконфузился во время матча Шахтер – Десна

19 октября 23:02 600 Читати українською
"Я один вижу дисквалифицированного Ракицкого на скамейке?" – Рафаилов сконфузился во время матча Шахтер – Десна
Сергей Рафаилов / Соцсети

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов ошибочно считал защитника Шахтера Ярослава Ракицкого дисквалифицированным на матч с Десной.

"Интересно, это только я вижу дисквалифицированного Ракицкого на скамейке запасных Шахтера? И как прокомментируют этот факт эксперты в студии?", – передает запись Рафаилова Sportarena.

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Суть в том, что Ракицкий из-за перебора желтых карточек пропустил игру именно против Зари, а в матче с Десной имел право выйти на поле.

Впоследствии функционер понял свою ошибку, удалил запись и извинился. "Запарился, извиняюсь, он отбыл свою дисквалификацию в игре с нами", – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.

Шахтер – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

Заметим, что матч 12 тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной закончился минимальной победой "горняков" со счетом 1:0. Кроме того, матч не обошелся без неоднозначных судейских решений.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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Заря Заря Шахтер Шахтер Сергей Рафаилов Шахтер - Десна Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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