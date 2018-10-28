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"Я один бачу дискваліфікованого Ракицького на лавці?" – Рафаїлов сконфузився під час матчу Шахтар – Десна

19 жовтня 23:02 2439 Читать на русском
"Я один бачу дискваліфікованого Ракицького на лавці?" – Рафаїлов сконфузився під час матчу Шахтар – Десна
Сергій Рафаїлов / Соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов помилково вважав захисника Шахтаря Ярослава Ракицького дискваліфікованим на матч з Десною.

"Цікаво, це тільки я бачу дискваліфікованого Ракицького на лавці запасних Шахтаря? І як прокоментують цей факт експерти в студії?", – передає запис Рафаїлова Sportarena.

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Суть у тому, що Ракицький через перебір жовтих карток пропустив гру саме проти Зорі, а у матчі з Десною мав право вийти на поле.

Згодом функціонер зрозумів свою помилку, видалив запис та вибачився. "Запарився, перепрошую, він відбув свою дискваліфікацію у грі з нами", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбук.

Шахтар – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зауважимо, що матч 12 туру чемпіонату України між Шахтарем та Десною закінчився мінімальною перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Крім того, матч не обійшовся без неоднозначних суддівських рішень.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Теги
Зоря Зоря Шахтар Шахтар Сергій Рафаїлов Шахтар - Десна Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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