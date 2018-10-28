"Я один бачу дискваліфікованого Ракицького на лавці?" – Рафаїлов сконфузився під час матчу Шахтар – Десна

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов помилково вважав захисника Шахтаря Ярослава Ракицького дискваліфікованим на матч з Десною.

"Цікаво, це тільки я бачу дискваліфікованого Ракицького на лавці запасних Шахтаря? І як прокоментують цей факт експерти в студії?", – передає запис Рафаїлова Sportarena.

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Суть у тому, що Ракицький через перебір жовтих карток пропустив гру саме проти Зорі, а у матчі з Десною мав право вийти на поле.

Згодом функціонер зрозумів свою помилку, видалив запис та вибачився. "Запарився, перепрошую, він відбув свою дискваліфікацію у грі з нами", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбук.

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Зауважимо, що матч 12 туру чемпіонату України між Шахтарем та Десною закінчився мінімальною перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Крім того, матч не обійшовся без неоднозначних суддівських рішень.