"Болельщики, по моему мнению, могут протестовать и говорить о клубе, что хотят. В конце концов, это их клуб. Люди недовольны, и это их право. Они имеют право поддерживать свой клуб любым способом, которым считают нужным. Я расстроен, как и они.

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Я работаю, пытаясь изо всех сил мотивировать команду. Переживаю за болельщиков, это главное. Очень хотелось одержать победу, добиться результата. Я сочувствую фанам, потому что, в конце концов, я один из них. Я здесь давно и знаю большинство из них.

Это плохой момент для меня, но я горжусь игроками. Думал, что они застряли в этом, но они продолжают идти вперед. Вообще не мог критиковать их за сегодняшний матч", – сказал Фергюсон в эфире BT Sport.

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