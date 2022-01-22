"Уболівальники, на мою думку, можуть протестувати і говорити про клуб, що хочуть. Зрештою це їхній клуб. Люди незадоволені, і це їхнє право. Вони мають право підтримувати свій клуб будь-яким способом, яким вважають за потрібне. Я засмучений, як і вони.

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Я працюю, намагаючись щосили мотивувати команду. Переживаю за вболівальників, це головне. Дуже хотілося здобути перемогу, здобути результат. Я співчуваю фанам, бо, зрештою, я один із них. Я тут давно і знаю більшість із них.

Це поганий момент для мене, але я пишаюся гравцями. Думав, що вони застрягли у цьому, але вони продовжують йти вперед. Взагалі не міг критикувати їх за сьогоднішній матч", – сказав Фергюсон в ефірі BT Sport.

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