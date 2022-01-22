"Я один із них": наставник Евертона підтримав фанатів, які протестують проти керівництва
Тимчасовий тренер Евертона Данкан Фергюсон після поразки від Астон Вілли висловився про поведінку фанатів, які обурені діями керівництва клубу.
"Уболівальники, на мою думку, можуть протестувати і говорити про клуб, що хочуть. Зрештою це їхній клуб. Люди незадоволені, і це їхнє право. Вони мають право підтримувати свій клуб будь-яким способом, яким вважають за потрібне. Я засмучений, як і вони.
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Я працюю, намагаючись щосили мотивувати команду. Переживаю за вболівальників, це головне. Дуже хотілося здобути перемогу, здобути результат. Я співчуваю фанам, бо, зрештою, я один із них. Я тут давно і знаю більшість із них.
Це поганий момент для мене, але я пишаюся гравцями. Думав, що вони застрягли у цьому, але вони продовжують йти вперед. Взагалі не міг критикувати їх за сьогоднішній матч", – сказав Фергюсон в ефірі BT Sport.
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