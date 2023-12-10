"Футбол – это про забитые голы, и мы не были убийственными перед воротами соперника. Я очень, очень разочарован. Мы не добыли очко, на которое заслужили. Я думаю, что мы были лучше, но мы не получили то, что хотели.

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Это была игра, которую нужно было выигрывать. Это проблема, которую мы должны проверить. Нам нужно проанализировать реальность. Нам нужно поговорить и попытаться улучшиться во время следующего трансферного окна", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что Эвертон победил Челси (2:0) и поднялся из зоны вылета на 17 место. Лондонцы же с 19 пунктами остались на 12 месте.

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