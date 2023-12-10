"Футбол – це про забиті голи, і ми не були вбивчими перед воротами суперника. Я дуже, дуже розчарований. Ми не здобули очко, на яке заслужили. Я думаю, що ми були краще, але ми не отримали те, що хотіли.

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Це була гра, яку потрібно було вигравати. Це проблема, яку ми повинні перевірити. Нам потрібно проаналізувати реальність. Нам потрібно поговорити і спробувати покращитися під час наступного трансферного вікна", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що Евертон переміг Челсі (2:0) та піднявся із зони вильоту на 17 сходинку. Лондонці ж з 19 пунктами залишились на 12 місці.

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