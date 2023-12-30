– Какие действия ожидаете от Андрея Шевченко как президента УАФ?

– Президент УАФ – это политическая фигура. Потому естественно, что Андрей туда заходит. Он узнаваем и имеет влияние. Понимает, что такое бизнес и большие деньги. Я о футболе не говорю, потому что это другое дело. Но он должен учиться быть руководителем. И это нормально. Его первые шаги будут говорить о том, зачем он здесь, если станет президентом. Буду только рад за него.

Следующий вопрос насчет избрания нового главы УАФ – открытие границ для украинских футболистов. Мне кажется, если новый президент сделает нам европейский паспорт, ему можно что-то ставить и говорить: "Все! Ты можешь идти". Другой вопрос, какова должна быть стратегия. Для сборной – это одно, а для популяризации футбола – другое.

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

– Читали слова Зозули, который сказал, что хотел бы идти на выборы президента УАФ, но ему дали понять, что там уже все решено?

– Да. У него есть собственное мнение. Он живет в Испании? Добро пожаловать к нам. Поработайте, зайдите в систему и все будет. Это так работает.

Я являюсь частью нынешней футбольной системы на определенном уровне. Понимаю, где я работаю, в какой стране, в каких условиях и сколько еще есть неработающих тренеров. Это перенасыщенный рынок. Но мы, тренеры, самодостаточны – и можем говорить о том, что думаем. Таких немного. Это пугает президентов, специалистов, которые не могут управлять тобой, – сказал Александр Головко в интервью Трибуне.

За свою футбольную карьеру Головко успел поиграть за киевское Динамо и симферопольскую Таврию. Был у Головко и китайский период карьеры. За сборную Украины игрок выступал с 1995 по 2005 год. Тренерскую деятельность специалист начал в 2007 году, возглавив юношескую сборную Украины. Сейчас тренер работает с Диназом, играющим в Первой лиге Украины.

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