– Яких дій очікуєте від Андрія Шевченка як президента УАФ?

– Президент УАФ – це політична постать. Тому природно, що Андрій туди заходить. Він впізнаваний і має вплив. Розуміє, що таке великий бізнес і великі гроші. Я про футбол не кажу, бо це інша річ. Але він має вчитися бути керівником. І це нормально. Його перші кроки будуть говорити про те, для чого він тут, якщо стане президентом. Буду тільки радий за нього.

Наступне питання з обранням нового голови УАФ – відкриття кордонів для українських футболістів. Мені здається, якщо новий президент зробить нам європейський паспорт, то йому можна щось ставити й казати: "Все! Ти можеш іти". Інше питання, яка має бути стратегія. Для збірної – це одне, а для популяризації футболу – інше.

Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ

– Читали слова Зозулі, який сказав, що хотів би йти на вибори президента УАФ, але йому дали зрозуміти, що там вже все вирішено?

– Так. Він має власну думку. Він живе в Іспанії? Ласкаво просимо до нас. Попрацюйте, зайдіть в систему, і все буде. Це так працює.

Я є частиною нинішньої футбольної системи на певному рівні. Розумію, де я працюю, в якій країні, в яких умовах і скільки ще є тренерів, які не працюють. Це перенасичений ринок. Але ми, тренери, самодостатні – і можемо казати те, що думаємо. Таких небагато. Це лякає президентів, фахівців, які не можуть тобою керувати, – сказав Олександр Головко у інтерв'ю Трибуні.

За свою футбольну кар'єру Головко встиг пограти за київське Динамо та сімферопольську Таврію. Був у Головка і китайський період кар'єри. За збірну України гравець виступав з 1995 до 2005 року. Тренерську діяльність фахівець розпочав у 2007 році, очоливши юнацьку збірну України. Нині тренер працює з Діназом, який грає у Першій лізі України.

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