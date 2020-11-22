"В этой ситуации я попытался взять мяч, вернуться и перейти к контратаке, к сожалению, я поскользнулся и сделал серьезную ошибку. Я никогда не собирался ударить ногами соперника.

Удаление Мораеса и неожиданная потеря очков "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Александрия – 1:1

Я не хочу комментировать Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубе, я оставил их в трудной ситуации даже без намерения", – написал Мораес в своем Instagram.

Напомним, что Жуниор был удален с поля уже на 31 минуте, когда влетел в игрока соперника обеими ногами. На повторе видно, что у нападающего поехала опорная нога. К слову, Шахтер не смог обыграть Александрию, расписав мировую.

Шахтер не сумел обыграть Александрию и отпустил Динамо – Мораес оставил "горняков" на час в меньшинстве