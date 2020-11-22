"Я никогда не имел намерений ударить ногами соперника": Мораес объяснил свое удаление в матче с Александрией
Форвард Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал полученную красную карточку в матче 10-го тура УПЛ против Александрии.
"В этой ситуации я попытался взять мяч, вернуться и перейти к контратаке, к сожалению, я поскользнулся и сделал серьезную ошибку. Я никогда не собирался ударить ногами соперника.
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Я не хочу комментировать Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубе, я оставил их в трудной ситуации даже без намерения", – написал Мораес в своем Instagram.
Напомним, что Жуниор был удален с поля уже на 31 минуте, когда влетел в игрока соперника обеими ногами. На повторе видно, что у нападающего поехала опорная нога. К слову, Шахтер не смог обыграть Александрию, расписав мировую.
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