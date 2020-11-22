"У цій ситуації я спробував взяти м'яч, повернутись і перейти до контратаки, на жаль, я послизнувся і зробив важку помилку. Я ніколи не мав наміру вдарити ногами суперника.

Вилучення Мораєса та несподівана втрата очок "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Олександрія – 1:1

Я не хочу коментувати Монзуль, просто хочу вибачитися перед своїми товаришами по команді та клубі, бо я залишив їх у важкій ситуації навіть без наміру", – написав Мораєс у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Жуніор був вилучений з поля вже на 31 хвилині, коли влетів у гравця суперника обома ногами. На повторі видно, що у нападника поїхала опорна нога. До слова, Шахтар не зміг обіграти Олександрію, розписавши мирову.

Шахтар не зумів обіграти Олександрію та відпустив Динамо – Мораєс залишив "гірників" на годину в меншості