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"Мне нечего сказать о Неймаре", – Вальверде рассказал о трансферных планах Барселоны

21:21 161 Читати українською
"Мне нечего сказать о Неймаре", – Вальверде рассказал о трансферных планах Барселоны
Эрнесто Вальверде / Reuters

Главный тренер каталонцев прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

"Мы действительно очень ждем день закрытия трансферного окна, чтобы вздохнуть спокойно.

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Все это затянулось. Я ничего не скажу о Неймаре. Посмотрим, как все сложится. Насколько я устал от трансферного окна по шкале от 0 до 10? На девять с половиной", – приводит слова Вальверде Marca.

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Напомним, трансферное окно в чемпионате Испании закрывается 1 сентября.

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