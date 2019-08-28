Пике: Всем игрокам Барселоны хотелось бы снова увидеть Неймара в команде

Защитник Барселоны Жерар Пике заявил, что игроки каталонцев ждут возвращения нападающего ПСЖ Неймара.

"Разумеется, всем нам хотелось бы снова увидеть Неймара в Барселоне. Но у нас нет никакой возможности каким-либо образом повлиять на эту ситуацию.

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Нам лучше оставить это тем людям, которые способны сделать что-нибудь в этой ситуации. Посмотрим, как будет развиваться эта история через несколько дней.

Не сомневаюсь, что Неймар долго думал о своем будущем. Он непременно сделает все правильно", – цитирует Пике Goal.com.

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