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Пике: Всем игрокам Барселоны хотелось бы снова увидеть Неймара в команде

16:46 9 Читати українською
Пике: Всем игрокам Барселоны хотелось бы снова увидеть Неймара в команде
Жерар Пике / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Жерар Пике заявил, что игроки каталонцев ждут возвращения нападающего ПСЖ Неймара.

"Разумеется, всем нам хотелось бы снова увидеть Неймара в Барселоне. Но у нас нет никакой возможности каким-либо образом повлиять на эту ситуацию.

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Нам лучше оставить это тем людям, которые способны сделать что-нибудь в этой ситуации. Посмотрим, как будет развиваться эта история через несколько дней.

Не сомневаюсь, что Неймар долго думал о своем будущем. Он непременно сделает все правильно", – цитирует Пике Goal.com.

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Трансферы Неймар в Барселону Жерар Пике Жерар Пике Неймар Неймар Барселона Барселона Испания
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