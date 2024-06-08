Матч Украина U-23 – Панама U-23 начнется в 18:30. Бесплатная видеотрансляция игры доступна на YouTube-канале Суспільне Спорт. Смотреть можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Этот турнир – этап подготовки команды Руслана Ротаня к участию в футбольных соревнованиях Олимпийских игор, которые состоятся в конце июля. Украина мощно провела два предыдущих матча, разгромив Индонезию (3:0) и Италию (4:0). Панама успела провести только один матч, также разбив Индонезию (4:0).

Стартовый состав сборной Украины:

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