Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд может так и не стать игроком Реала.

Норвежец надеялся присоединиться к "сливочным" летом 2025 года. Такая возможность точно входила в планы форварда и его окружения. Контакты с Реалом были, когда мадридский клуб уточнял, на каких условиях Эрлинг Холанд сможет покинуть Манчестер Сити.

"У меня есть все, чтобы быть № 1 в Реале": Лунин сделал недвусмысленный намек перед продлением контракта с мадридцами

Как сообщает AS, вариант с переходом 23-летнего игрока в Реал все еще не исключен, но теперь организовать его будет куда сложнее. Манчестер Сити уже предложил форварду пообщаться по поводу продления контракта, но он пока что не выразил готовность к обсуждению.

Для Реала в случае потенциального трансфера Холанда проблемой стали бы их с Килианом Мбаппе зарплаты. Как отмечает источник, ради Мбаппе клуб не хотел ломать ведомость зарплат, и он будет получать 15 миллионов евро чистыми.

Ситуацию усугубляет и то, что норвежец владеет 100% доходов от имиджевых прав. Для Мадрида такое распределение – табу. В клубе принято делит права поровну – 50/50.

Манчестер Сити уже сообщил окружению Холанда, что этим летом нужно задуматься о продлении контракта. Отмечается, что "горожане" хотят сделать условия нового соглашения такими, чтобы Эрлингу было сложнее уйти в Реал.

Лунін "звабив" іспанську політикиню, Рюдігер тикав "факи", Анчелотті підставив дитину – парад Реала після ЛЧ