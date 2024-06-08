Олимпийская сборная Украины в очередной раз показала качественный футбол на товарищеском турнире Maurice Revello.

Турнир Maurice Revello, 3 тур

Украина U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голы: Волошин, 62, Ярмолюк, 67

Украина явно хотела развить успех после разгромных побед над Индонезией (3:0) и Италией (4:0). Следующим соперником подопечных Руслана Ротаня стала Панама.

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Уже на первой минут Волошин мог открывать счет, но попал в стойку. Этот момент оставался лучшим вплоть до компенсированного времени. Украина зажала соперника на его половине, но возможностей забить было мало. Лишь под занавес тайма панамцы устроили два "пожара" в собственной штрафной площадке. Краснопир с нескольких метров попал в голкипера, а Драмбаев пробил мимо.

Неспешный футбол продолжался и после перерыва. На 60-й минуте Ротань выпустил "тяжелую артиллерию" – Сикан и Ярмолюк. Впрочем, открыть счет удалось без участия "джокеров". Прострел Синчука удивительным образом долетел до Михайленко, а тот отбросил Волошину – 1:0.

Спустя 5 минут отличился и Ярмолюк. Хавбек Брентфорда перехватил ужасную передачу кипера панамцев и уверенно завершил момент. Соперник так и не смог создать проблем Нещерету до финального свистка.

Украина после 3 туров имеет максимум очков и разницу голов 9:0. Для гарантии первого места достаточно 10 июня расписать хотя бы ничью с Японией U-19. Победители групп выходят в финал, где разыграют трофей Maurice Revello.

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