Динамо наконец может усилить центр защиты, который был ахиллесовой пятой на протяжении всего сезона.

Киевский клуб и бразильская Форталеза согласовали переход 23-летнего центрбека Брайана Себальоса, сообщает ТаТоТаке.

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Теперь еще нужно договориться с игроком насчет личного контракта. Есть момент с "убеждением поехать в Украину". В частности, отец Себальоса сомневается в безопасности такого выбора.

Колумбиец принадлежит Форталезе, но прошлый сезон на правах аренды проводил дома за Атлетико Хуниор. Мощный защитник (189 см) сыграл 20 матчей и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает Себальоса в 850 тысяч евро.

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